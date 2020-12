Il trenino di Natale fa tappa nelle strade di Morciano di Romagna

Attualità

Morciano di Romagna

| 15:54 - 24 Dicembre 2020

Babbo Natale con il trenino natalizio.

Un treno carico di gioia e meraviglia in un anno particolare come quello del Covid. E' stata la ditta Tut 2 srl ad occuparsi, mercoledì scorso, della distribuzione dei pacchi regalo destinati ai bambini di Morciano di Romagna promossa come sempre dal gruppo degli scout. Il trenino natalizio – che nel mese di dicembre è stato operativo nel centro storico di Pesaro dove ha offerto un servizio di collegamento turistico per residenti e visitatori – ha fatto quindi tappa nel capoluogo della Valconca, portando un sorriso sul volto di tutti i piccoli cittadini. “In un anno così strano come questo 2020, il destino ha voluto che tornassi a Morciano di Romagna per portare un sorriso a tutti i bambini – dice Stefano Burotti, che da dicembre ha assunto la guida di Tut 2 srl -. Ho accettato volentieri l'invito arrivato dal gruppo scout e, nella giornata di ieri, con la mia nuova attività partita nel mese di dicembre, ho contribuito alla distribuzione dei pacchi regalo destinati ai più piccoli. Che bello girare nelle strade di Morciano con il trenino addobbato a festa, in compagnia di Babbo Natale. E' stato emozionante rivedere vecchi amici che non incontravo da tempo, scoprire zone del paese di cui nemmeno conoscevo l'esistenza. Ma la gioia più grande me l'hanno regalata loro, i bambini, con le loro espressioni di stupore al momento della consegna dei doni. E' stato per me davvero un privilegio poter effettuare questo servizio in una città come Morciano”.