Tennis, memorial Piero Serafini di Riccione: Di Perna sul velluto

Riccione

| 15:47 - 24 Dicembre 2020

Alessandro Canini in azione.

L’imolese Filippo Di Perna, portacolori del Tc Faenza, da poco allievo della scuola agonistica del Tc Viserba, è partito con il piede giusto nel 2° torneo nazionale Open di Natale, il memorial “Piero Serafini” (2.000 euro di montepremi) al Tennis Club Riccione. Di Perna ha battuto nel 4° turno un altro giovane promettente, il 2.6 riminese Mattia Ricci, con un secco 6-1, 6-0 ed ora sfida Nicola Filippi (Forum) che ha vinto il derby forlivese contro Christian Capacci.

Turno notevole per i portacolori del Tc Viserba, grazie alle belle vittorie di Alessandro Canini ed Andrea Calogero, in bella evidenza anche il nazionale sammarinese Marco De Rossi, nei turni precedenti in bella evidenza anche Giacomo Polidori, tecnico proprio al Tc Riccione, il giovane imolese Enrico Baldisserri e due portacolori del Ct Cesena, Giacomo Mazzotti ed Andrea Rondoni.

Tabellone finale, 2° turno: Giacomo Polidori (2.6)-Alessandro Galassi (3.1) 6-3, 6-3. 3° turno: Giacomo Mazzotti (2.7)-Leonardo Dell’Ospedale (2.5) 6-3, 3-6, 10-8, Andrea Rondoni (2.5)-Nicolas Spimi (2.7) 6-4, 6-4, Enrico Baldisserri (2.5)-Massimiliano Botticelli (2.7) 5-7, 6-1, 10-4. 4° turno: Alessandro Canini (2.4)-Matteo Ceradelli (2.5) 6-1, 6-3, Marco De Rossi (2.4)-Christian Duranti (2.7) 6-1, 6-0, Andrea Calogero (2.5)-Alessandro Bagnara (2.6) 6-3, 6-1, Nicola Filippi (2.4)-Christian Capacci (2.7) 6-0, 6-3.