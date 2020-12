Camionista alla guida da oltre sedici ore: cinque verbali e patente ritirata

Cronaca

Rimini

| 15:10 - 24 Dicembre 2020

Foto di repertorio.

Un vero e proprio stakanovista del volante, capace di guidare ininterrottamente per 16 ore e 39 minuti . Il camionista in questione è stato fermato mercoledì pomeriggio sulla ss16 a Rimini da una pattuglia della polizia stradale. Gli agenti, controllando con pazienza i documenti del camionista e quelli del cronotachigrafo installato a bordo dell'autoarticolato, hanno scoperto che il conducente si era posto alla guida del veicolo il giorno 22 dicembre 2020 guidando ininterrottamente per oltre 16 ore, contravvenendo ad ogni prescrizione sui tempi di guida e di riposo obbligatori. Anche tra il 15 ed il 16 dicembre aveva guidato ininterrottamente per 18 ore senza effettuare riposi e soste. Inoltre, dai dati del cronotachigrafo è emerso che lo stesso conducente alle ore 5.10 del 23 dicembre ha condotto l’autoarticolato ad una velocità superiore ai 110 km/h, quando il limite imposto per taluna categoria di veicoli è di 80 km/h. Per il camionista, un 51enne pesarese, è scattata una vera e propria stangata: notificati 5 verbali, decurtati 40 punti dalla patente di guida che veniva ritirata così come la carta di circolazione.