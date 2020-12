Coronavirus San Marino, 23 nuovi casi: in aumento i ricoveri

Attualità

Repubblica San Marino

| 14:24 - 24 Dicembre 2020

Corridoio ospedale.

Sono 23 i nuovi casi di covid nella Repubblica di San Marino registrati nelle ultime 24. Tornano a salire i ricoveri in ospedale, 21, quattro più di ieri. Di queste 12 si trovano nel reparto covid e 9 in terapia intensiva, (a cui si aggiunge 1 paziente non Covid nelle camere risveglio del Blocco Operatorio). 18 le nuove guarigioni e nessun decesso. Sono 291 le persone seguite a domicilio mentre il totale dei positivi attivi in territorio è di 312. Il numero totale di persone contagiate individuate, invece, dall’inizio della pandemia fino alla mezzanotte di ieri è di 2.231, di cui: 312 positivi (151 donne e 161 uomini), 56 decessi e 1.863 guariti.