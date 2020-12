Coronavirus Rimini 24 dicembre: contagi stabili, 134 nuovi casi e 9 morti

Attualità

Rimini

| 15:27 - 24 Dicembre 2020

Il bollettino di oggi 24 dicembre.

Sono nove i decessi da Covid-19 avvenuti in provincia di Rimini, comunicati oggi (24 dicembre), mentre i nuovi contagi sono 134 di cui 79 sintomatici. Per quanto riguarda i nove decessi, si tratta di 7 donne di 81, 84, 85, 88, 92, 94 e 96 anni e 2 uomini di 69 e 76 anni, tutti residenti a Rimini, una 94enne di Cattolica e una 96enne di Mondaino.



IN REGIONE. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 161.163 casi di positività, 1.692 in più rispetto a ieri, su un totale di 15.906 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 10,6%. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 742 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 356 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 526 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 45 anni. Su 742 asintomatici, 382 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 75 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 12 con gli screening sierologici, 6 tramite i test pre-ricovero. Per 267 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.