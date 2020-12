Giovane di 18 anni scomparso, le ricerche a Maiolo nell'entroterra di Rimini

Cronaca

Maiolo

| 13:01 - 24 Dicembre 2020

Un fermo immagine della trasmissione "Chi l'ha visto".

Dopo due giorni senza avere alcuna notizia, le ricerche di Francesco, 18enne di Bari, sono riprese questa mattina. I famigliari del ragazzo non l’hanno più visto fare rientro da martedì. Con sé Francesco aveva anche il telefono cellulare al momento dell’uscita da casa, ma per ora non ha riposto ad alcun sollecito. Le ricerche si stanno concentrando soprattutto nel riminese. Il suo dispositivo mobile è in funzione e i ripetitori ne hanno tracciato gli spostamenti agganciando la cella nella zona di Maiolo, nell'entroterra di Rimini. Mercoledì 23 dicembre ne ha parlato anche la trasmissione “Chi l'ha visto".