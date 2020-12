Volkswagen Golf: la segmento C più venduta in Italia anche tra le auto usate

Attualità

09:21 - 28 Dicembre 2020

Volkswagen è tra i brand internazionali più amati nel nostro Paese, lo dimostra già il fatto che, nonostante un mercato dell’auto in perenne stasi, proprio il marchio tedesco ottenga ogni anno un aumento delle immatricolazioni. Non solo, la Volkswagen Golf è tra le berline di Classe C più apprezzate in Italia nel 2019, anche per quanto riguarda il mercato dell’usato. Del resto stiamo parlando di una vettura che appassiona un ampio numero di automobilisti ogni anno, da chi ama le auto sportive fino a chi desidera un’auto comoda da utilizzare in città.

I vantaggi della Golf



Dove trovare le offerte migliori. I concessionari che offrono Volkswagen usate. Per chi vuole avere a disposizione una Volkswagen Golf a prezzo modico la scelta delle vetture di seconda mano è un’ottima opportunità. Anche perché stiamo parlando di modelli di auto fatti per macinare chilometri su chilometri, senza manifestare particolari problematiche. In una concessionaria di auto usate a Bologna è possibile trovare Volkswagen Golf in Occasione con basso chilometraggio, ancora in perfetto stato di conservazione con garanzia legale di condìformità, valida almeno per un anno. Si riducono così i costi iniziali, pur ottenendo un’auto che ha ancora molto da dire. Tra le offerte disponibili ci sono sia le vetture usate, sia quelle a chilometro zero; si tratta di vetture che hanno già subito un’immatricolazione, che però non sono mai uscite su strada. Solitamente le concessionarie immatricolano queste auto per questioni correlate alle politiche commerciali interne. Il costo è in genere fortemente ribassato, fino al 10-15% rispetto a quello di listino. Un’opportunità particolarmente ghiotta soprattutto per i giovani.



Chi ama la Golf



Un’auto iconica della Volkswagen. Un successo planetario. La Golf è una berlina di medie dimensioni, che nel corso degli anni è arrivata ormai all’ottava generazione. I restyling l’hanno ovviamente resa assai diversa rispetto al modello originale, datato tardi anni ’70; del resto le richieste del mercato di oggi sono assai diverse rispetto a quelle del passato. Nel tempo però il carattere della Golf è rimasto sempre lo stesso, un’auto sportiva e grintosa, pensata però anche per l’uso quotidiano, senza eccedere nelle dimensioni esterne. Rispetto alla Golf 7 la versione 8 non è cambiata poi tanto, si notano ovviamente delle piccole modifiche nella carrozzeria, che non deludono senza però snaturare questo peculiare modello. Ciò che invece ha avuto un cambiamento importante riguarda l’elettronica interna, che rende l’auto più sicura ma anche più maneggevole. Gli appassionati del modello e del marchio non saranno di certo delusi dalle modifiche.



Perché preferirla usata



I concessionari multimarca. L’usato in Italia. Le motivazioni che portano molti a prediligere l’usato sono abbastanza chiare: il costo dell’auto diminuisce drasticamente. Questo anche quando i modelli che si trovano proposti dai concessionari hanno pochi anni di usura alle spalle. Chiaramente chi si rivolge al mercato dell’usato è chi vuole risparmiare, quindi i giovani, chi non fa un utilizzo intensivo dell’auto, ma anche chi si trova a dover sostituire la vettura a causa delle variazioni nelle leggi che riguardano l’inquinamento ambientale. Presso i concessionari multimarca Volkswagen è tra i brand disponibili con maggior numero di vetture, questo perché il mercato dell’usato riflette direttamente quello del nuovo.