A San Giovanni in Marignano un trenino carico di doni, sorrisi e generosità

| 11:33 - 24 Dicembre 2020

La donazione per le famiglie in difficoltà.

Una tradizione storica per San Giovanni in Marignano che dura da oltre 30 anni, si tratta dell’iniziativa benefica Trenino di Babbo Natale. Quest'anno a causa dell'emergenza Covid è stata necessaria una riorganizzazione; in particolare il passaggio del Trenino è stato anticipato al 23 dicembre con la conseguente ridefinizione di tappe, orari e consegna dei pacchi. Nonostante questo i volontari si sono fin da subito rimboccati le maniche, dimostrando per l'ennesima volta la passione e dedizione per il proprio paese e per la sua gente.



"E' stato meraviglioso veder passare il trenino per le vie di San Giovanni – si legge in una nota dell’Amministrazione - coinvolgendo grandi e piccini con la musica natalizia, l'allegria dei volontari che chiamavano con gioia i piccoli e i grandi per consegnare loro i doni ricevuti da persone care.



Siamo orgogliosi di essere riusciti anche quest'anno a portare a termine questa esperienza. Il merito va sicuramente a tutte le realtà ed i volontari che si sono impegnati perché anche quest'anno fosse reso possibile un progetto che va soprattutto a dare gioia e calore ai bambini offrendo un sorriso ed un momento di spensieratezza.

Il Trenino, grazie alla collaborazione con i Servizi Sociali e Caritas è arrivato anche alle case di tante famiglie in difficoltà, grazie alla donazione de Il Piccolo Sole, di bellissimi giochi per bimbi.



Grazie a Scuolinfesta APS e Nuova Polisportiva A. Consolini per l'organizzazione. Quest'anno si sono davvero superati: il trenino partito alle 14 del pomeriggio, si è fermato alle ore 21.15 davanti al Municipio con una grande sorpresa: Babbo Natale ha infatti fatto dono al Sindaco e con lui a tutti marignanesi, di € 450, quale donazione per il fondo emergenza per le famiglie in difficoltà. Con molta gioia il Sindaco e l'assessore Michela Bertuccioli presenti alla consegna, si sono stupiti della cifra raccolta, ma anche del segno rappresentato dalla capacità, in una giornata così carica di impegno e complessità, di prestare anche attenzione a chi si trova in difficoltà. Grazie anche alla Polizia Locale presente con grande professionalità per tutta la durata della consegna".