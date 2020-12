Il regalo di Natale per Coriano: è online il sito di ‘Terre di Coriano’

Attualità

Dal 21 dicembre è on line il sito di Terre di Coriano www.terredicoriano.it. Lo scopo del sito è quello di essere un contenitore di informazioni e proposte sul territorio del Comune di Coriano e sulle aziende e attività che fanno parte di Terre di Coriano

Il marchio Terre di Coriano nasce per promuovere il territorio valorizzando i fattori di attrattività ambientale, paesaggistica, culturale e delle tipicità e tradizione locale, nel rispetto dei principi della sostenibilità, favorendo la crescita delle aziende agricole, artigiane, del commercio , degli operatori turistici.

Il marchio Terre di Coriano serve anche come strumento per promuovere le produzioni, i servizi, le manifestazioni, gli eventi, valorizzandone le qualità per promuovere la visibilità e l’immagine del territorio, potenziare la comunicazione culturale, enogastronomica e turistica attraverso un’immagine unitaria che si possa riconoscere quale indicazione della qualità dell’offerta di tutto il territorio.

Sin da subito tra le azioni di marketing che l’amministrazione ha deciso di intraprendere per la diffusione del marchio Terre di Coriano c’era anche la creazione di un sito web.

Durante il lockdown dovuto alla pandemia, a seguito degli incontri promossi dall’amministrazione con gli imprenditori e le associazioni di categoria e di settore, l’amministrazione comunale ha individuato, tra gli interventi a favore degli operatori economici che aderiscono a Terre di Coriano, una serie di iniziative tra cui anche quella del sito web, stanziando la somma di 7000 euro.

A questo scopo è stato stipulato un accordo di intesa con Pro Loco Coriano con cui si è stabilito che il sito, una volta realizzato dal Comune, verrà mantenuto operativo e aggiornato dalla Pro Loco stessa.

Le associazioni di categoria si sono impegnate a divulgare tra i loro associati il regolamento di Terre di Coriano e a promuovere l’adesione al marchio.

Il sito web presenta varie pagine suddivise in 4 temi: alloggiare (agriturismi e b&b), gustare (ristoranti, bar, aziende enogastronomiche, tipicità) scoprire (luoghi, musei, percorsi, artigianato, ecc) vedere (eventi, manifestazioni, novità, ecc).

Vengono illustrate le aziende aderenti a Terre di Coriano con una scheda sintetica dedicata e alcune fotografie, i percorsi turistici, storici, naturalistici, religiosi, i monumenti, il museo e i luoghi da visitare. Nella parte dedicata agli eventi sono stati inserite le manifestazioni storiche come la Fiera dell’Oliva , il Sangiovese festival, il Primo Maggio e il Motoraduno, lasciando comunque la possibilità di aggiornamento.

L’adesione a Terre di Coriano è sempre possibile e sul sito è presente sia il regolamento sia il modulo di iscrizione. In caso la domanda sia conforme al regolamento l’adesione è totalmente gratuita.

Entro gennaio 2021 verrà realizzata una presentazione ufficiale del sito da parte dell’amministrazione, Pro Loco Coriano e l’azienda che con il mandato del Comune di Coriano lo ha realizzato.

Per la sindaca Domenica Spinelli “quanto tutti insieme stiamo realizzando attorno al marchio Terre di Coriano è la dimostrazione concreta di come la collaborazione e gli obiettivi comuni possono permettere di raggiungere risultati incredibili. Una vetrina di chi ama Coriano per Coriano e per tutte le sue eccellenze e peculiarità.”