Arrivano i doni al reparto pediatria dell'ospedale di Rimini

Attualità

Rimini

| 10:11 - 24 Dicembre 2020

I doni al reparto di Oncoematologia pediatrica.

Anche se un Natale diverso, quello di quest'anno, non cambia la solidarietà da parte della società civile nei confronti dei piccoli pazienti della Pediatria di Rimini. Tra questi c'è anche chi, come Elisa e sua figlia, durante il periodo covid hanno fabbricato e venduto mascherine e hanno voluto donare il ricavato anche in questo caso per acquistare giocattoli per i piccoli pazienti. O come la Medusa Gioielli, che invece si è concentrata sui genitori e che, come l'anno scorso, ha donato piccoli gioielli ai genitori dei piccoli pazienti dell'Oncoematologia pediatrica.

A tutti loro i ringraziamenti della direzione medica dell'ospedale, del primario di Pediatria dottor Gianluca Vergine e della responsabile dell'Oncoematologia pediatrica dottoressa Roberta Pericoli.