Calcio D, ottimo pareggio per la Sammaurese a Fiorenzuola: 1-1

San Mauro Pascoli

22:55 - 23 Dicembre 2020

La Sammaurese.

Pareggio esterno per la Sammaurese

Primo pari della stagione per la Sammaurese, che torna da Fiorenzuola con un prezioso 1-1.

Buon avvio dei giallorossi, che però al 16' subiscono la rete di Arrondini, abile a districarsi in area sfruttando il cross di Tognoni e freddare Maniglio. La Sammaurese non si abbatte e reagisce con veemenza, impattando su autogoal al 22', quando Nicoli si insinua sulla fascia e, per evitare che il suo suggerimento in mezzo diventi pericolosissimo, Cavalli in scivolata trafigge il proprio portiere Battaiola. Nel finale di frazione Gregorio e soci tengono bene dietro e si affidano alle ripartenze per impensierire la compagine di casa.

Dopo l'intervallo la Sammaurese resta molto attenta e resiste alle incursioni dei locali, facendosi anche vedere davanti quando le è possibile, soprattutto con la velocità di Jassey e il coraggio di Nicoli. Con il passare dei minuti la stanchezza tuttavia comincia a palesarsi e le occasioni latitano da entrambe le parti. Fino al triplice fischio il punteggio dunque non muta e l'ultima sfida del 2020 si chiude con un buon pareggio per i ragazzi di mister Protti.

Prossima sfida domenica 3 gennaio al Macrelli contro i bolognesi del Corticella.

Il tabellino

FIORENZUOLA-SAMMAURESE 1-1

FIORENZUOLA: Battaiola, Salvaterra (56' Esposito), Giuglieri, Zaccariello, Cavalli, Ferri, Tognoni, Perseu, Arrondini (59' Oneto), Bruschi, Colantonio (71' Carrara). A disp: Ghezzi, Potop, Carrara, Romeo, Esposito, Hathaway, Oneto, Saia, Baldini. All Tabbiani

SAMMAURESE: Maniglio, Gambaretti, Gurini, Gregorio, Migani (89' Zavatta), Cianci, Nicoli (88' Sabba), Pasquini, Jassey, Scarponi, Guatieri. A disp: Ramenghi, Renzi, Amico, Deniku, Sabba, Palmese, Zavatta, Gjorretaj, Sancisi. All Protti

RETI: 16' Arrondini, 22' aut Cavalli

NOTE: mmoniti: Cianci, Gambaretti, Bruschi, Carrara