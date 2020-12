Rimini Calcio, battuta la Pro Livorno: doppietta dal dischetto di Vuthaj (1-2)

Sport

Rimini

16:40 - 23 Dicembre 2020

Vuthaj, match winner di giornata.



Seconda vittoria stagionale in trasferta per il Rimini, che supera 2-1 la Pro Livorno all'Armando Picchi. Partita caratterizzata da tre rigori assegnati, due ai biancorossi di Mastronicola, e trasformati dall'implacabile Vuthaj, uno per i locali all'88', ma l'attaccante Rossi ha calciato sul palo, fallendo così l'occasione del 2-2. Il Rimini è passato in vantaggio al 10' con in penalty procurato da un fallo su Viti e trasformato da Vuthaj. Pari dei toscani al 33' con Camarlinghi, lesto a ribadire in rete una respinta di Scotti. A fine tempo Ambrosini vicino al raddoppio con una punizione respinta dalla traversa. Al 72' Vuthaj è stato abile a conquistare il rigore del raddoppio (fallo del portiere Blundo). Brividi finali per i riminesi: all'88' fallo in area di Lugnan su Rossi, ma l'attaccante di casa ha calciato sul palo alla sinistra di Scotti.