Scatta la zona rossa, stop a passeggiate e shopping. Ecco cosa si può fare

| 19:53 - 23 Dicembre 2020

Da giovedì 24 dicembre tutta l'Italia sarà in zona rossa. E con le restrizioni "natalizie" anche una passeggiata in centro storico è a rischio sanzione. L'attività motoria (sia essa una passeggiata, o una "sgambata" con il proprio cane) è permessa solamente in prossimità della propria abitazione: altrimenti uscire di casa sarà possibile solamente per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità, oppure, nelle giornate di zona rossa, una sola volta al giorno, con il rispetto del coprifuoco (in vigore dalle 22 alle 5 della mattina), è possibile fare visita ad amici e parenti. La regola vale per un massimo di due persone, esclusi i minori di 14 anni, i disabili o le persone non autosufficienti. Due persone è lo stesso limite di persone non conviventi che è possibile ospitare dentro la propria abitazione. Per le persone che intendono smaltire i pranzi e le cene abbondanti delle feste, con una corsa a piedi o in bicicletta, c'è la possibilità di svolgere attività sportiva, ma in forma individuale e rimanendo all'interno del territorio del proprio comune di residenza.



CONTROLLI I Prefetti hanno avuto disposizioni dal Ministero dell'Interno per un aumento dei controlli. E' stata inviata dal Viminale, nelle ultime ore, una circolare con indicazioni sui controlli da effettuare in strade e centri cittadini, per la corretta osservanza dei divieti, per prevenire "possibili violazioni alle restrizioni alla mobilità” e "situazioni di assembramento o di mancato rispetto del distanziamento interpersonale".