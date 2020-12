Covid, la mappa al 23 dicembre: tutti i dati comune per comune

Attualità

Rimini

| 15:50 - 23 Dicembre 2020

Situazione sanitaria Covid-19 in Provincia di Rimini.



Calo dei casi attivi nel nostro territorio. Nella settimana dal 14 al 20 dicembre infatti i casi attivi registrati sono stati 3035, -121 rispetto alla settimana precedente. Nella città di Rimini al 20 dicembre erano 1427, in diminuzione di 48 unità. Corposa la diminuzione a Riccione, che ora conta 226 casi. Santarcangelo invece fa registrare +30 casi attivi rispetto alla settimana precedente. I comuni che hanno riscontrato più contagi nella settimana in riferimento sono stati Rimini (+477), Santarcangelo di Romagna (+107), Riccione (+71), Bellaria Igea Marina (+67), Verucchio (+35), Cattolica, Misano Adriatico e Novafeltria (+31).





CASI ATTIVI* 3035 (riportato l'incremento o la diminuzione rispetto alla settimana precedente)



Bellaria 217 (+3)

Casteldelci 0 (-1)

Cattolica 90 (-2)

Coriano 133 (-52)

Gemmano 9 (+2)

Maiolo 13 (+4)

Misano Adriatico 90 (-8)

Mondaino 8 (+3)

Montefiore Conca 10 (-3)

Montegridolfo 4 (-3)

Montescudo Monte Colombo 66 (+9)

Morciano 60 (-7)

Novafeltria 91

Pennabilli 16

Poggio Torriana 62 (+4)

Riccione 226 (-61)

Rimini 1427 (-48)

San Clemente 35 (-4)

San Giovanni in Marignano 78 (-8)

San Leo 16 (-6)

Sant'Agata Feltria 6 (-11)

Santarcangelo 272 (+30)

Saludecio 35 (+23)

Talamello 10 (+5)

Verucchio 61 (+10)



* Casi attivi sono i pazienti positivi al virus, quindi aumenti o diminuzioni dipendono sia dal numero di nuovi contagi, sia dal numero delle guarigioni e dei decessi.



In terapia intensiva al 20 dicembre erano ricoverati 20 pazienti (lo 0,7% del totale dei casi attivi).



DECESSI da inizio pandemia (febbraio 2020) 474: Rimini (222, +24), Riccione (60, +10), Cattolica (39, +2), Santarcangelo (26, +3), Bellaria Igea Marina (26, +4), Misano Adriatico (16, +1), San Giovanni in Marignano (16, +1), Coriano (15, +1), Morciano di Romagna (11, +3), Novafeltria (9, +3), Montescudo Monte Colombo (7), Saludecio (6, +1), San Clemente (5), Poggio Torriana (3), Verucchio, Casteldelci, Pennabilli e San Leo (2), Montefiore Conca, Sant'Agata Feltria, Gemmano, Mondaino, Montegridolfo (1), Maiolo e Talamello senza decessi.



Il tasso di mortalità in Provincia di Rimini è del 3,6% su 12994 casi di contagio accertati.



OSPEDALI ANCORA IN LIVELLO ROSSO Nel territorio della Romagna, per quanto riguarda l'indicatore relativo alle persone ricoverate, a fine della scorsa settimana la quota di 574 ricoveri (più 30 rispetto alla settimana precedente) mantiene l'azienda oltre il livello rosso del Piano ospedaliero Covid; stazionarie in valore assoluto le terapie intensive mentre è in calo la loro percentuale rispetto al totale dei ricoveri, la percentuale dei ricoverati in terapia intensiva resta inferiore a quella media regionale. Spiega il direttore sanitario dell'Ausl Romagna Mattia Altini: "Gli indicatori restano su un livello di stazionarietà e non dobbiamo dimenticare che questi indicatori, per la realtà romagnola, sono migliori rispetto a quelli di altri territori. Questa realtà non deve però 'consolarci' ne' tantomeno distogliere il nostro impegno dall'azione costante che stiamo mettendo in campo, e dalla prevenzione. E' indispensabile, ad esempio, che i ricoveri calino, come già detto, anche in vista dell'infuenza stagionale. Perciò torno a ribadire quanto sia fondamentale rispettare le misure di precauzione previste, a partire da distanziamento, uso della mascherina e igiene delle mani. E' importante per noi stessi e per aiutare gli operatori del Sistema sanitario che da oltre dieci mesi stanno lavorando senza sosta".