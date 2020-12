Bimbi dei nidi e materne donano regalini al personale dell'ospedale di Riccione

Attualità

Riccione

15:00 - 23 Dicembre 2020

Alcuni bigliettini preparati dai bambini.



Babbo Natale arriva in Ospedale sia per il personale sanitario che i bimbi ricoverati a Riccione e a Rimini. Un'iniziativa nata tra la collaborazione dei Settore Servizi alla Persona e Servizi Educativi del Comune di Riccione e le scuole dell'infanzia comunali, con la partecipazione di alcuni punti vendita del territorio.



I bimbi delle scuole materne e dei nidi dell'infanzia del Comune di Riccione hanno voluto donare un segno di augurio e di buon Natale a tutte le case per anziani del territorio, come ad esempio la "Felice Pullé" e la "Nuova Primavera". Regalini fatti a mano e cartoline di auguri dalle scuole materne e dai nidi comunali sono stati anche donati a tutto il personale sanitario dell'Ospedale Ceccarini in segno di vicinanza e di ringraziamento per il gran lavoro che si sta svolgendo per i pazienti e i cittadini, in questo anno particolare. Nei laboratori delle scuole, i bimbi con l'aiuto delle educatrici hanno creato delle piccole opere, tra queste un dono speciale per il direttore sanitario dell'Ospedale Ceccarini, dottoressa Bianca Caruso.



Il Settore servizi alla Persona e alla Famiglia ha inoltre già donato pacchi regalo e giochi alle famiglie con bimbi piccoli già seguite dai servizi sociali del Comune grazie alle donazioni delle associazioni Europa, Cuochi Romagnoli e il punto vendita giocattoli Magic Toys di Riccione.