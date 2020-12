Evade dai domiciliari per farsi un giro in centro: ora avrà il braccialetto elettronico

Cronaca

14:55 - 23 Dicembre 2020

Un 37enne originario della provincia dell'Aquila e residente a Rimini da alcuni anni è stato arrestato ieri pomeriggio (martedì 22 dicembre). Il giovane, ai domiciliari in quanto indagato per estorsione, è stato fermato in via Gambalunga, fuori dalla propria abitazione. L'arresto per evasione è stato convalidato questa mattina (mercoledì 23 dicembre): il 37enne è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, in attesa del processo, la cui prima udienza è stata fissata alla data del 1 febbraio 2021.