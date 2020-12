Tenta di rubare la macchina ad un carabiniere, denunciato un 18enne

Cronaca

Rimini

| 14:48 - 23 Dicembre 2020

Ladro di auto che rompe la serratura della porta, foto di repertorio.



Un carabiniere di Riccione, libero dal servizio, ha sventato il furto della propria automobile da parte di un 18enne di nazionalità ucraina, da alcuni anni residente a Rimini. Il militare aveva parcheggiato la propria vettura in via Losanna a Rimini: nel rientrare da una commissione, ha visto il giovane (che aveva forzato una delle portiere) all'interno dell'abitacolo, ranicchiato sotto al volante e impegnato in un tentativo di avviamento del motore. Alla vista del proprietario dell'auto, il 18enne è scappato a piedi, ma la sua fuga è durata neanche mezzo km: è stato bloccato dal Carabiniere. Ora il giovane ucraino è indagato per tentato furto aggravato.