| 14:40 - 23 Dicembre 2020

Controlli da parte dei carabinieri.



Carabinieri in campo per assicurare il rispetto delle disposizioni anti Covid-19. Da sabato scorso (19 dicembre) a ieri (martedì 22 dicembre) nel territorio riminese sono state controllate 1092 persone, sei sanzionate per mancato rispetto delle normative, mentre 19 autocertificazioni saranno soggette a ulteriori approfondimenti. Gli accertamenti hanno riguardato 184 esercizi pubblici e attività commerciali.