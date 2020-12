Riccione: incendio su un terrazzo di via Adriatica, intervento dei Vigili del Fuoco

Cronaca

Riccione

| 14:35 - 23 Dicembre 2020

Pompieri all'opera per spegnere l'incendio nell'appartamento.



Oggi (mercoledì 23 dicembre), intorno alle 10, è scoppiato un incendio in un appartamento posto al primo piano di una palazzina in via Adriatica. Le fiamme si sono sviluppate in un terrazzo: dodici vigili del fuoco sono entrati in azione con autoscala e autopompa per spegnerle rapidamente, evitando che potessero propagarsi all'appartamento, danneggiato solo dal fumo nelle pareti esterne e nel solaio soprastante. Non si segnalano persone ferite e intossicate. Ancora da accertare le cause dell'incendio.