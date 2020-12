La sorpresa delle maestre di Rimini: gli auguri di Natale in una cartolina

Attualità

Rimini

| 13:58 - 23 Dicembre 2020

La cartolina di auguri delle maestre di Rimini.



“Se ci diamo una mano i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto l'anno”. Con queste parole di Gianni Rodari, nel suo centenario, i servizi educativi del Comune di Rimini entrano nella casa delle famiglie dei piccoli alunni, per la prima volta, portando gli auguri con una cartolina di Natale. Una diversa per ogni scuola dell’infanzia, personalizzata con i visi e i volti “natalizi” delle proprie maestre, degli educatori, di chi ogni giorno, anche e soprattutto in un anno così particolare e difficile, cura e fa crescere i nostri piccoli. La cartolina è firmata inoltre dagli uffici dei Servizi educativi del Comune di Rimini e dal Coordinamento pedagogico.



“Una scelta inedita per un anno inedito – spiega Mattia Morolli, assessore ai servizi educativi del Comune di Rimini -. Nel messaggio di auguri teniamo insieme Rodari e Lorenzo Jovanotti che, con il suo ‘è questa la vita che sognavo da bambino’ fa da sottotitolo a tutte le cartoline inviate. È un modo per far sentire ancora più vicine le maestre ai nostri piccoli alunni, anche nella pausa natalizia. In un anno difficile vogliamo dare un segnale di affetto e speranza ai nostri piccoli e alle loro famiglie. Il mio grazie va a tutte le maestre, e al personale delle scuole e dei servizi educativi, per l’entusiasmo e la passione con cui hanno accolto e realizzato questa iniziativa”.