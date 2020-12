DIRETTA TESTUALE Calcio D Pro Livorno Sorgenti - Rimini 0-0

Sport

Rimini

| 14:33 - 23 Dicembre 2020

Diretta testuale Pro Livorno - Rimini.

Risultato 0-0



PRO LIVORNO (4-3-1-2): Blundo - Petri, Salemmo, Falleni M., Falleni D. - Costanzo, Bulli, Filippi - Camarlinghi - Grantio, Rossi.

In panchina:

All. Niccolai.



RIMINI (3-4-1-2): Scotti - Ronchi, Pupeschi, Canalicchio - Lugnan, Valeriani, Ricciardi, Viti - Sambou - Vuthaj, Ambrosini.

In panchina: Sourdis, Ferrante, Santarini, Simoncelli, Nigretti, Pari, Rivi, Casolla, Pecci.

All. Mastronicola.



ARBITRO: Marchioni di Rieti.

RETI:

AMMONITI:



Inizio gara ore 14.30



Rimini in completo rosso con inserti bianchi, Pro Livorno in maglia bianca con calzoncini e calzettoni verdi.

Squadre in campo.



PARTITI!