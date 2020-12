Oltre un milione di euro per l'intervento di ripristino del Ponte Verucchio

Attualità

Verucchio

| 12:58 - 23 Dicembre 2020

Ponte Verucchio.



Il presidente della Provincia Riziero Santi ha firmato il decreto che approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di ripristino del ponte Verucchio.



Approvato quindi il progetto di fattibilità, a breve farà seguito il progetto esecutivo del primo stralcio per l’importo di 1.280.000 euro, di cui 900.000 finanziati con risorse proprie.



"Puntuali sulla tabella di marcia – dichiara il presidente Santi - ho firmato ieri, e quindi entro l’anno come programmato, il decreto di approvazione del progetto per l’intervento definitivo di messa in sicurezza del Ponte Verucchio. Dopo avere trovato, nei mesi scorsi, la copertura finanziaria di 1,28 milioni di euro e avere dato l’incarico ad un progettista, avevamo preso impegni precisi: approvazione del progetto esecutivo entro il 2020 e avvio della gara entro gennaio 2021, i lavori in primavera 2021 per la riapertura nel doppio senso di marcia. Così sarà. Nel frattempo stiamo anche lavorando per il finanziamento del terzo stralcio, un altro milione circa, per il completamento dell’opera con il miglioramento sismico. I contatti con la Regione sono già in corso da qualche mese e presto si dovrebbe arrivare ad una soluzione".