Calcio B, l'Ascoli esonera il tecnico riminese Delio Rossi

| 09:08 - 23 Dicembre 2020

il tecnico Delio Rossi.

E’ durata meno di un mese l’esperienza dell’allenatore riminese Delio Rossi sulla panchina dell’Ascoli. Il club marchigiano lo ha sollevato dall'incarico di responsabile tecnico della prima squadra e con lui il suo staff. Fatale al tecnico la sconfitta di martedì sera per 2-0 sul campo del Monza.

Rossi era subentrato lo scorso 29 novembre a Valerio Bertotto ma durante la sua breve gestione (sei partite) l'Ascoli ha conquistato un solo punto precipitando al penultimo posto della classifica della serie B. Escluso il ritorno di Valerio Bertotto, il nuovo allenatore sarà scelto nuovo il direttore sportivo Ciro Polito, ex portiere in giovane età del Rimini Calcio.