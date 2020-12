Pubblicato il bando di servizio civile universale, 119 posti per giovani dai 18 ai 28 anni

Attualità

Rimini

| 07:53 - 23 Dicembre 2020

Foto di repertorio.



Il dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio civile ha pubblicato il bando per la selezione di n. 46 mila 891 volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale, in Italia e all’estero. Di questi, 119 si realizzeranno nella provincia di Rimini, negli ambiti della promozione culturale, musei e biblioteche, scuola e minori, assistenza anziani, disagio adulto ed assistenza disabili, e i 48 posti di servizio civile all’estero proposti da enti che fanno riferimento al nostro territorio.



I progetti prevedono un orario di servizio di 25 ore settimanali (ovvero un monteore annuo di 1145 ore) e un rimborso mensile di 439,50 euro. Sono 31 i progetti tra cui scegliere suddivisi in svariati ambiti quali anziani, disagio adulto, promozione culturale, assistenza alle disabilità, scuola e minori, a supporto di enti e associazioni del territorio.



La candidatura dei giovani deve avvenire in modalità online, cui si potrà accedere attraverso Spid. Il Copresc di Rimini è presente con uno sportello informativo per supportare i ragazzi sia nella scelta dei progetti, sia nella procedura di acquisizione dell'identità elettronica.