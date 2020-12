Riapre in tempi record il ponte Novafeltria Maiolo

Attualità

| 17:04 - 22 Dicembre 2020

Il ponte chiuso al transito fino a domani (mercoledì 23 dicembre).

Mercoledì 23 dicembre riapre il ponte Novafeltria Maiolo. Terminati i lavori di messa in sicurezza, riapre domani dalle 9 in tempi record il ponte sulla SP 107, che da Novafeltria conduce a Maiolo. La chiusura era stata disposta lo scorso 9 dicembre in via precauzionale a seguito del cedimento della briglia a valle. C’è la soddisfazione del sindaco del Comune di Maiolo, Marcello Fattori, che ringrazia la Provincia per i lavori eseguiti in brevissimo tempo, mentre il presidente Riziero Santi sottolinea che “noi gli impegni li manteniamo e nonostante la ristrettezza degli organici e il momento difficilissimo causato dalla pandemia lavoriamo pancia a terra per dare tutte le risposte che la gente si aspetta”.