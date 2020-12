Pacchi di generi alimentari per 68 famiglie in difficoltà di Misano

Attualità

Misano Adriatico

| 16:31 - 22 Dicembre 2020

Pacchi alimentari Misano.



E’ terminata oggi (martedì 22 dicembre) la distribuzione dei pacchi alimentari che il Comune di Misano ha reso disponibili per le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19. L’Amministrazione Comunale ha voluto destinare risorse economiche a sostegno di un bisogno primario usufruito da 68 famiglie, tutte quelle che avevano i requisiti richiesti dal bando che scadeva il 12 dicembre. “Abbiamo confezionato i pacchi alimentari – dice il Sindaco Fabrizio Piccioni – sulla base dei componenti famigliari. Siamo contenti per aver soddisfatto tutte le richieste e di poter trasmettere ai cittadini in difficoltà la presenza dell’Amministrazione con tutte le forme di sostegno possibili”.