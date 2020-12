Attualità

San Giovanni in Marignano

| 16:26 - 22 Dicembre 2020

Il luogo in cui è avvenuto l'incidente.



Momenti di concitazione ieri (lunedì 21 dicembre) a San Giovanni in Marignano, in via San Giovanni, altezza del civico 30. Un anziano, probabilmente a causa di un calo di pressione, è svenuto mentre era in fila per acquistare della carne presso una macelleria. Nella caduta ha perso i sensi, sbattendo con violenza la testa sul marciapiede. E' stato soccorso dal personale del 118, intervenuto con ambulanza e automedico. Per l'anziano un trauma cranico che ha richiesto le cure del pronto soccorso.