Coronavirus Rimini: 147 nuovi casi, nessun decesso e -1 terapia intensive

Rimini

| 17:49 - 22 Dicembre 2020

Il Corso d'Augusto sabato scorso 19 dicembre.



A Rimini 147 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, con prevalenza di asintomatici (90) sui sintomatici (57). Calano i ricoveri in terapia intensiva, da 20 a 19. Nessun decesso è stato comunicato per il nostro territorio, 68 in tutta la regione. I nuovi casi in regione sono 1.162, su un totale di 19.892 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri scende al 5,8%. Anche in regione prevalgono gli asintomatici (655)sui sintomatici (507). Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 3.400 in più rispetto a ieri. Il totale dei guariti sale dunque a quota 91.411.



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi scendono a 59.746 (-2.306 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 56.645 (-2.290), il 94,8% del totale dei casi attivi. Crescono i pazienti ricoverati in terapia intensiva, che sono 210 (+7 rispetto a ieri, 0,4% del totale), 2.891 quelli negli altri reparti Covid (-23, ,4,8% del totale).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 16 a Piacenza (invariato rispetto a ieri), 14 a Parma (invariato), 19 a Reggio Emilia (invariato), 40 a Modena (+1), 55 a Bologna (+4), 7 a Imola (+1), 17 a Ferrara (invariato), 18 a Ravenna (+1), 3 a Forlì (invariato), 2 a Cesena (+1) e 19 a Rimini (-1).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 14.530 a Piacenza (+ 117 rispetto a ieri, di cui 53 sintomatici), 12.395 a Parma (+27, di cui 15 sintomatici), 22.101 a Reggio Emilia (+125, di cui 44 sintomatici), 28.849 Modena (+139, di cui 93 sintomatici), 31.362 a Bologna (+244, di cui 94 sintomatici), 5.049 casi a Imola (+54, di cui 25 sintomatici), 8.197 a Ferrara (+83, di cui 14 sintomatici), 11.415 a Ravenna (+131, di cui 39 sintomatici), 5.520 a Forlì (+46, di cui 34 sintomatici), 5.375 a Cesena (+49, di cui 39 sintomatici) e 13.552 a Rimini (+147, di cui 57 sintomatici).