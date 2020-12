Rimini: noleggio gratuito per le Cargobike della Velostazione

Attualità

Rimini

| 15:49 - 22 Dicembre 2020

Cargo bike in dotazione al comune di Rimini.



Il Natale porta in dote a Rimini e ai suoi cittadini tre nuove cargo bike; con loro, alcune importanti agevolazioni per usufruire dei servizi della Velostazione. Si tratta tre mezzi completamente diversi, pensati per differenti utilizzi: la cargobike per il trasporto delle carrozzine di persone disabili; quella per il trasporto merci, con grande cassone frontale; quella per trasporto bambini, a due ruote, agile e poco ingombrante, con seduta per bambini frontale, coperta in caso di pioggia e a protezione dal freddo. I modelli di Cargo Bike sono stati acquistati dal Comune di Rimini, all’interno del progetto europeo ell’ambito del progetto europeo “CCCB”, City Changer Cargo Bike che fa parte del programma europeo Horizon 2020 di cui il Comune di Rimini è Partner. Saranno noleggiabili gratuitamente, da residenti, e turisti che vorranno utilizzarle in giro per Rimini.