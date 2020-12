Saranno piantati più di 10.000 alberi a Rimini tra fine 2020 e inizio 2022

Attualità

15:45 - 22 Dicembre 2020

Più di 10 mila alberi saranno piantati a Rimini tra il dicembre 2020 e dicembre 2022. La giunta comunale ha infatti approvato due delibere: la prima riguarda il programma triennale del verde pubblico 2021/2023, che prevede un investimento complessivo di 764 mila euro. "Un vero e proprio strumento di pianificazione di settore, integrativo della pianificazione urbanistica locale, contenente una visione strategica del sistema del verde urbano nel medio- lungo periodo", spiega l'amministrazione comunale in una nota. La seconda riguarda il preliminare progetto di fattibilità relativamente alla "riforestazione compensativa della terza corsia dell'A-14". Il piano prevede un finanziamento di più di 784 mila euro da parte di Autostrade, che permetterà al Comune di Rimini di intraprendere la piantumazione di circa 8 mila alberi.

Le aree pubbliche individuate all'interno del Comune di Rimini sono otto e coprono una superficie di più di 9 ettari. Nel progetto saranno inserite anche due aree private, che porteranno il totale complessivo di aree verdi coinvolte a circa 12 ettari e mezzo. Le attività e il crono programma sarà dettagliato all’interno della convenzione tra Autostrade e Comune di Rimini e di prossima approvazione. L'intervento è previsto dalla normativa vigente, quale titolo compensativo la riforestazione di territori, con piante autoctone, nell’ambito della Regione Emilia Romagna, per l’assorbimento di carbonio in linea con gli obiettivi del Piano nazionale di riduzione di gas serra in adempimento al protocollo di Kyoto.