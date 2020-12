Covid: "Essenziale il patentino vaccinale", necessario per fare tutto

Attualità

Rimini

| 15:18 - 22 Dicembre 2020



Emma Petitti, presidente della regione Emilia Romagna, chiede l'introduzione del patentino vaccinale per accedere con libertà in cinema e teatri, per tornare a viaggiare o ad assistere a un concerto. In pratica per frequentare i luoghi di aggregazione. Questo, spiega la Petitti, "sarebbe un incentivo per avere una copertura vaccinale maggiore e per rendere gli spazi in cui si genera contatto tra le persone più sicuri, tutelando così la salute pubblica di tutti, a cominciare dalle persone immunodepresse che hanno comunque diritto a una vita di normalità". In merito al vaccino (la campagna vaccinale partirà il 27 dicembre), la Petitti invita politici e amministratori locali a prendere posizione e ad aderire alla vaccinazione: "Credo che da parte di chi ricopre ruoli politici e istituzionali sia un dovere morale e civico condividere questo messaggio di fiducia nella scienza per rimettere al centro lo studio degli esperti e invitare l'opinione pubblica a fare altrettanto, combattendo la campagna di disinformazione e fake news che ruota intorno a questo tema".