Basket B: le migliori Squadre che occupano al momento le posizioni più alte del campionato

Sport

Nazionale

| 15:08 - 22 Dicembre 2020

Il basket della serie B italiana è uno sport seguitissimo dal pubblico, ed è per questo che molti siti di scommesse possono offrire un codice promozionale pensato proprio per quella categoria di tifosi che desidera piazzare scommesse sulle squadre presenti nel campionato.



Esattamente come succede per le squadre più famose di ogni disciplina sportiva, come ad esempio l’AS Roma, esiste anche una classifica che descrive le migliori squadre di basket B presenti quest’anno in campionato, ed è proprio su questo argomento che si concentrerà questo articolo.



In particolare, prenderemo in considerazione i team maschili di basket che occupano al momento le posizioni più alte del campionato di Serie B.



Oleggio Magic Basket



Se si controlla l’attuale classifica relativa alla Serie B del basket italiano, al primo posto possiamo trovare l’Oleggio Magic Basket, squadra nata durante gli anni settanta grazie a Luciano Giani e ad un gruppo di giovani appassionati di questo sport.



Comunemente conosciuta anche con il nome di Mamy e caratterizzata dal tipico squalo presente sul simbolo, questa squadra sta da settimane dominando la classifica e non mostra segni di fermarsi davanti a niente e nessuno. Al momento, la sola squadra che riesce a tener testa ai punti guadagnati dall’Oleggio Magic Basket è il RivieraBanca Basket Rimini.



RivieraBanca Basket Rimini



Con ben tre partite vinte, nessuna sconfitta e sei punti, il RivieraBanca Basket Rimini si conferma una delle squadre più forti presenti nel basket B italiano. A consolidare il successo del team c’è anche la recente vittoria conquistata contro l’Alessandria. La partita non è stata facile e i giocatori si sono dovuti sudare la vittoria, specialmente perché gli avversari hanno giocato molto bene per quasi tutta la durata del match. Tuttavia, alla fine il RivieraBanca Basket Rimini è riuscito a proteggere la sua fila di vittorie consecutive.



Andrea Costa Imola Basket



Al terzo posto della classifica di Serie B troviamo l’ultima squadra che finora è riuscita a collezionare solo vittorie, ovvero l’Andrea Costa Imola Basket. Sebbene recentemente il giocatore Danilo Errera ha subito un infortunio alla spalla che gli impedirà di salire sul parquet per qualche settimana, il team risulta comunque pronto a dare il meglio di sé e continuare a giocare dando il massimo possibile.



Rekiko Faenza



Con tre vittorie e una sola sconfitta nelle ultime quattro partite, la Rekiko Faenza si è giustamente guadagnata il quarto posto in classifica. In particolar modo, l’ultima partita disputata, ovvero quella contro l’Omegna, si è dimostrata un vero successo per la squadra, sia dal punto di vista della performance dei singoli giocatori, che per quanto riguarda la loro concentrazione. La squadra è stata in grado di individuare e sfruttare i punti deboli della Paffoni Fulgor Omegna, squadra che si trova al quinto posto in classifica, per mettere a segno dei punti mozzafiato che hanno fatto emozionare i loro tifosi.



Ora però, il campionato di Serie B resterà fermo per un paio di settimane, quindi bisognerà attendere la fine delle festività natalizie per scoprire se la classifica verrà o meno rivoluzionata nelle settimane a venire.