Buoni spesa: a Bellaria accolte 64 richieste su 125

22 Dicembre 2020



Al via oggi (martedì 22 dicembre) la consegna a Bellaria Igea Marina dei nuovi buoni spesa legati al cosiddetto Decreto Ristori Ter; come annunciato dall’Amministrazione, l’istruttoria ha visto il comparto dei Servizi Sociali comunali lavorare alacremente, affinchè gli aventi diritto possano godere dei ticket alimentari in tempi utili per le festività di fine anno. Riceveranno un buono da 100 euro, integrato con 50 euro per ogni ulteriore componente della famiglia: consegna dei buoni direttamente a domicilio, grazie alla collaborazione dei volontari della Croce Blu.



Delle 125 domande ricevute dagli uffici, in parte online e in parte in forma cartacea, 64 sono state ammesse e porteranno alla consegna di altrettanti buoni spesa ai nuclei famigliari richiedenti. A queste si aggiungono 25 domande in corso di istruttoria, per le quali sono stati richiesti documenti integrativi; 36 le domande escluse per superamento delle soglie di ammissione al bando.



Il fondo a cui la messa a disposizione dei buoni spesa è sotteso, ammonta a 131.000 euro, la stessa somma di cui Bellaria Igea Marina aveva beneficiato la scorsa primavera per la concessione dei primi ticket. Si anticipa sin da ora, pertanto, che nelle prossime settimane il Comune aprirà una seconda finestra temporale per la ricezione di nuove richieste: secondo modalità che, i prossimi giorni, saranno al vaglio dell’Amministrazione, non escludendo “maglie più larghe” nella definizione dei requisiti o comunque modifiche rispetto ai criteri adottati per l’erogazione di questa prima tranche di buoni spesa.