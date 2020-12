Dai presepi 'diffusi' al presepe vivente in diretta streaming

Eventi

Rimini

| 14:59 - 22 Dicembre 2020

Presepe vivente.

Dai presepi dal mondo ‘diffusi’ nelle vetrine del centro storico, al presepe vivente in diretta streaming, dalla Natività sulle barche ormeggiate alla Darsena al tradizionale presepe sotto l’Arco d’Augusto. Rimini non poteva rinunciare ai presepi, che si presentano in modalità nuova per consentire a chi lo desidera di vederli in sicurezza.



Presepi dal mondo itineranti - 8 dicembre – 6 gennaio



Quest’anno la tradizionale Mostra dei Presepi dal Mondo, a cura della Caritas, si presenta in una modalità nuova: itinerante, per consentire l’esposizione dei presepi in totale sicurezza. Grazie alla collaborazione di Zeinta de Borg e al sostegno del Comune di Rimini, numerosi negozi del centro storico hanno messo a disposizione la propria vetrina per dare spazio a una natività proveniente da diverse parti del mondo. In alcuni casi la vetrina è stata allestita insieme agli immigrati che hanno dato la propria disponibilità per preparare il presepe della propria nazione, in altri casi il presepe è stato offerto dalla Caritas diocesana al negoziante che lo ha poi messo in mostra nella propria vetrina. Venti presepi in diciassette negozi, dall’8 dicembre fino al 6 gennaio porteranno la speranza e la bellezza del Natale in città, evitando situazioni di assembramento e permettendo una visibilità della mostra dall’esterno. Un modo per sostenere la rete delle attività economiche e far sentire le comunità migranti presenti nella nostra diocesi. I 20 presepi sono in mostra in questi luoghi: Tempio Malatestiano, Arco d’Augusto, Lazzaro, Icaro Tv | Il Ponte, Pacha Mama, Laudato Sii, Graziella Baby, Le Ragazze Di Massari, Macelleria Drudi, Coffee Shop, Barbato Boutique, Generazione Casa, Pasticceria di Porta Montanara, Foto Amedeo, Cose Di Sogno, Bagaglino, Coltelleria Nando, Pasticceria Jolli, Merceria Cherì. A cura della Caritas diocesana di Rimini e pastorale Migrantes, in collaborazione con Zeinta de Borg. Info: www.caritas.rimini.it



Presepe all'Arco d'Augusto 23 dicembre - 6 gennaio



Un Presepe per la città: è il tradizionale Presepe del centro Zavatta onlus, che rappresenta la natività nel cuore della città e viene organizzato con il contributo degli operatori dell'Associazione e con il coinvolgimento delle persone che frequentano le attività formative e sociali. La natività è allestita come da tradizione nella splendida cornice dell’Arco d’Augusto, dove rimarrà in esposizione fino all’Epifania. Il presepe rientra nel circuito dei Presepi dal Mondo. Inaugurazione mercoledì 23 alla presenza del Vescovo Lambiasi.



Si accende il Natale in darsena 22 dicembre – 6 gennaio

Torna il Presepe sulle barche in Darsena, un’iniziativa in memoria di Tete Venturini. Un vero e proprio presepe galleggiante allestito sulle barche storiche di Vele al Terzo Rimini accoglierà con la sua cornice natalizia i passanti nel Molo G della Darsena, dal 22 dicembre al 6 gennaio.



23 dicembre, il presepe vivente di Miramare in diretta streaming. Non poteva mancare il presepe vivente di Miramare che per questa edizione si svolgerà in una modalità speciale. La sera di mercoledì 23 dicembre, l’Angelo della Natività si mostrerà in diretta streaming grazie agli alunni dell’Istituto comprensivo e della scuola dell’infanzia Don Masi insieme alla parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Miramare. Appuntamento in diretta dalla chiesa di Miramare alle ore 20.35.