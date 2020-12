Rimini: fino al 24 gennaio artisti e artigiani in una galleria d'arte

Eventi

Rimini

| 14:52 - 22 Dicembre 2020

Prosegue la collettiva Welcome! Art and craft che mescola arte e artigianato per dare risalto all’ideazione creativa e alla gestazione del manu-fatto, in programma dal 20 dicembre al 24 gennaio negli spazi della galleria Avgeo Art Space, in corso D’Augusto 217.



Prosegue anche il calendario con oltre 20 appuntamenti online e più di 30 ospiti tra dibattiti, laboratori e racconti, incentrati sul tema della creatività e della progettazione, a cura del Laboratorio Aperto Rimini Tiberio, sui canali Facebook, Instagram e Youtube.



Le prossime date in programma: 12 gennaio dalle 9.30 alle 17 Workshop: service designs bootcamp a cura di Omar Vulpinari. Su prenotazione, link presto disponibile.



13 gennaio ore 18.30 Talk: The UI of music, L’interfaccia della musica”. Marco Paglia (Musixmatch) intervistato da Nicolò Pranzini (progetto @Aster). Livestream sui canali YouTube e Facebook del Laboratorio Aperto di Rimini.



14 gennaio, ore 18.30 Talk: Design di vicinato, limes e spazi soglia. Un talk per raccontare il ruolo del design come attivatore di processi di cambiamento all’interno di comunità locali. Il design ripensa la relazione tra distanza e vicinanza trasformando i limiti imposti in opportunità di condivisione. Organizzata dai Corsi di Laurea in Design dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Livestream sui canali YouTube e Facebook del Laboratorio Aperto di Rimini e dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Il programma completo.