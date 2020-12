Musei aperti online a Rimini, il programma degli eventi

Eventi

Rimini

| 14:43 - 22 Dicembre 2020

Part, Palazzi dell’Arte Rimini.

Il viaggio virtuale in diretta streaming alla scoperta dei capolavori d’arte di Rimini prosegue sabato 26 dicembre, alle ore 18, in diretta dal Part – Palazzi dell’Arte Rimini, con Ilaria Balena che presenta l'opera di Vanessa Beecroft, forse l'opera più rappresentativa del museo, in dialogo con l’opera di Giovanni Iudice. Due opere simboliche del mondo contemporaneo pieno di contrasti: da una parte la Madonna bianca di Vanessa Beecroft che nutre due gemelli che non sono suoi, emblema di amore materno e congiunzione fra i popoli. Dall’altra le stelle del mare di Giovanni Iudice, un approdo di una moltitudine di uomini e di donne soli, in cerca di speranza.



Domenica 27 dicembre, alle ore 18, l’artista Vittorio D’Augusta presenta, dall'Ala moderna del Museo della città, ‘Album di ricordi’, una installazione che esplora il confine fra arte e fotografia, nell’ambito del Mese della fotografia.



Mercoledì 30 dicembre la storica dell’arte Michela Cesarini, alle ore 18, ci accompagnerà alla scoperta delle Sale Antiche della biblioteca Gambalunga con i suoi preziosi arredi e le importanti raccolte bibliografiche.



Sabato 2 gennaio lo storico dell'arte Alessandro Giovanardi presenta il Giudizio Universale, il maestoso affresco della scuola del 300 riminese attualmente ospitato nella Sala dell'Arengo, all’interno dei Palazzi d’arte Part.



Mercoledì 6 gennaio, alle ore 18, la storica dell’arte Monia Magalotti chiuderà il programma delle dirette streaming dai Musei della città con la visita virtuale dal sito archeologico della domus del chirurgo.