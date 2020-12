Coronavirus San Marino: deceduto un 84enne, calo dei ricoveri in ospedale

Attualità

Repubblica San Marino

| 14:23 - 22 Dicembre 2020

Foto Simone Fiorani.



Salgono a quattordici i decessi a San Marino, dal 1 luglio, per la pandemia da nuovo coronavirus. Si tratta di un 84enne sammarinese ricoverato in ospedale. I nuovi casi sono 40, su 339 tamponi (tasso di positività dell'11,80%),. Nelle ultime 24 ore invece le guarigioni sono state 58, per un totale, dal 1 luglio, di 1461 guarigioni. In totale dal 1 luglio la Repubblica del Titano ha fatto registrare 1461 casi (tasso di mortalità dello 0,96%, da inizio epidemia 56 decessi e 2176 casi, tasso di mortalità del 2,6%).



RICOVERI Gli attuali positivi sono 296: 274 in isolamento domiciliare (il 92,6% del totale), 22 in ospedale, 14 nel reparto Covid (4,7% del totale, -6 rispetto a ieri, 21 dicembre) e 8 in terapia intensiva (2,7% del totale).