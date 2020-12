Un grande parcheggio nell'area Fox e alberghi di lusso: rinascono le zone abbandonate di Rimini

Attualità

Rimini

| 14:09 - 22 Dicembre 2020

Area Fox.



Il sindaco di Rimini Andrea Gnassi, in una nota, riepiloga gli investimenti privati relativi ad alcune aree in stato di abbandono della città. La colonia Novarese, tramite investimento di 36 milioni di euro da parte della società Renco Valore s.r.l., diventerà una nuova strauttura ricettiva dedicata al wellness, con un'area di nuove strutture di 5000 mq destinata a ospitare spettacoli. La stessa Renco ha presentato un progetto da 20 milioni di euro la riqualificazione del mercato centrale coperto di via Castelfidardo. La colonia Murri è destinata invece a diventare una nuova struttura residenziale assistita per anziani. E' il progetto del gruppo Arco, la cui proposta prevede anche il riuso delle strutture pertinenziali della colonia, inserendo nuovi servizi e strutture per il tempo libero.



Per ciò che concerne l'Area Fox, su essa sorgerà un nuovo parcheggio di 320 posti auto collocati per lo più nell'interrato, nonché una nuova medio piccola struttura di vendita alimentare, a 200 metri dall'arco d'Augusto. Al posto dell'hotel Milano, sorgerà un nuovo complesso alberghiero: "almeno 100 camere, alto 30 metri, con un rooftop bar aperto alla città, dalla vista mozzafiato", spiega il sindaco Andrea Gnassi.