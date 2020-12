Novafeltria: inaugurata la stanza degli abbracci alla casa residenza per anziani

Attualità

Novafeltria

| 13:51 - 22 Dicembre 2020

La stanza degli abbracci alla Cra di Novafeltria (foto dalla pagina Facebook del sindaco Zanchini).



E' stata inaugurata alla Casa Residenza per Anziani di Novafeltria "la stanza degli abbracci". Un luogo sicuro in cui gli anziani alloggiati possono incontrare i propri familiari in piena sicurezza. "Un gesto di affetto per alleviare la solitudine, per potersi guardare e parlare", spiega il sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini. Al momento la struttura è utilizzata per anziani in attesa di negativizzarsi dal virus, ma guariti dalla sintomatologia, che devono ancora rimanere in quarantena. Aggiunge il sindaco Zanchini: "Grazie a tutto il personale che opera nelle nostre CRA per l’affetto e l’attenzione che mostrano quotidianamente, a loro tutti e in particolare ai nostri nonni ospiti delle strutture i più sinceri e calorosi auguri per un Sereno Natale".