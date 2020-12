Pennabilli: rinasce il palazzo del Bargello. A breve la decisione sulla destinazione

Attualità

Pennabilli

13:45 - 22 Dicembre 2020

Palazzo del Bargello prima dell'intervento di restauro.

Sono terminati a Pennabilli i lavori di restauro, consolidamento statico e riqualificazione funzionale dell'antico palazzo del Bargello, un intervento finanziato dalla regione Emilia Romagna per quasi 500.000 euro e progettato dall'architetto Pietro Dani. "Un importante recupero del patrimonio storico-culturale di Pennabilli", spiega il sindaco Mauro Giannini. Dalla regione arriveranno altri 120.000 euro per l'allestimento degli spazi interni del palazzo: "In questa ottica abbiamo già da tempo chiesto alle associazioni e attività culturali del territorio, di proporre dei progetti auto-sostenibili per il suo utilizzo", evidenzia il sindaco. Due le proposte che sono stati ritenute particolarmente interessati dall'amministrazione comunale, che a breve prenderà una decisione in merito.