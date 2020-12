Rimini: in zona rossa sospese le navette per il centro storico

Attualità

Rimini

| 13:38 - 22 Dicembre 2020

Trenino di C'entro facile a Rimini.



Nelle giornate di zona rossa nazionale sarà sospeso il servizio di navette gratuito promosso dall’amministrazione comunale da inizio dicembre, per collegare le aree di parcheggio con il centro storico di Rimini.



La decisione è legata alle disposizioni contenute nel cosiddetto “Decreto Natale” del 18 dicembre scorso, che come noto prevede il blocco degli spostamenti – fatte salve esigenze di lavoro, salute e necessità – nelle giornate festive e prefestive. Durante la zona rossa nazionale, quindi dal 24 al 27 gennaio compresi, dal 31 dicembre al 3 gennaio e il 5 e 6 gennaio, le navette non circoleranno. Il servizio resterà attivo invece nelle giornate di zona arancione – 28, 29 e 30 dicembre, 4 gennaio e, fatti salvi ulteriori provvedimenti, dal 7 al 10 gennaio.



Le linee di navette gratuite collegano i parcheggi Settebello in via Roma, il Metropark in zona Stazione, via Caduti di Marzabotto e Palacongressi, con corse dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20



Fino al 10 gennaio sarà gratis la sosta nelle prime due ore, in tutti i parcheggi della città, sia quelli gestiti dal Comune sia quelli gestiti da Parkingest (Italo Flori e Valturio), a cui si è aggiunto anche il parcheggio Metropark-area stazione, gestito da Gruppo Fs.