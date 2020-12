Rinasce il baseball a Rimini: nuovo progetto e l'imprenditrice Alessia Valducci neo presidente

Sport

Rimini

| 13:35 - 22 Dicembre 2020

Alessia Valducci in tenuta sportiva.



Novità per il baseball a Rimini, con una nuova società presieduta da Alessia Valducci, la nota imprenditrice, amministratrice delegata della Valpharma. Si chiama New Rimini Baseball&Softball il progetto, per il quale si sono spesi in prima persona i rappresentanti dell'amministrazione comunale di Rimini, con il sostegno di Andrea Succi, amministratore unico di Anthea, la società "in house" del Comune che eseguirà i lavori allo stadio comunale. Nel progetto dovrebbero confluire le società del territorio e sarà allestita una squadra per l'A2 formata da ragazzi nati e cresciuti sportivamente nel territorio riminese. Momento chiave metà gennaio 2021 quando un atto notarile sancirà ufficialmente la nascita di New Rimini Baseball&Softball. In quel momento saranno formalizzate le adesioni delle società del territorio.