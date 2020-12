Calcio D girone D, mercato: il Seravezza si rinforza con l'attaccante Scarlino

Sport

22 Dicembre 2020



Il Seravezza Pozzi ha ufficializzato il tesseramento di Luca Scarlino. L'attaccante lunigianese, classe 2000 è cresciuto nello Spezia Calcio dove ha militato in tutte le formazioni giovanili fino alla Primavera 2; in questa categoria ha segnato 10 reti in 23 presenze. A gennaio 2019 è passato in prestito alla Sampdoria in Primavera 1. Nella stagione 2019/2020 ha vestito le maglie di Pianese ed Imolese in serie C.

Il difensore Andrea Beduschi, classe 1992, ex Fano ora in forza al Forlì è stato ceduto al Busaporto (serie D girone B).

Il difensore croato Sime Gregov del Seregno, 23 presenze complessive nella passata stagione, dovrebbe approdare al Ghivizzano Borgo.