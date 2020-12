Regali solidali di arop: per aiutare i bimbi dell'ospedale di Rimini e le aziende locali

Attualità

Rimini

| 13:05 - 22 Dicembre 2020



Arop, l’Associazione Riminese impegnata a fornire un sopporto per i piccoli malati oncologici e le loro famiglie, coinvolta nel momento di difficoltà dovuto alla Pandemia in corso, ha cercato di costruire un progetto “solidale” coinvolgendo le attività locali che stanno attraversando un periodo difficile.



“In un periodo in cui, a causa della pandemia, abbiamo visto generare enormi difficoltà economiche, sia personali che alle attività di produzione e commerciali, la nostra Associazione ha pensato di sostenere le aziende locali, inserendo nel catalogo solidale di Natale molti prodotti del nostro territorio, sicuri e ottima qualità – ha spiegato Roberto Romagnoli, presidente dell’Associazione Arop - Per chi acquisterà sarà come aiutare due volte il territorio: sia A.R.O.P. sempre in prima linea a sostegno dei piccoli pazienti dell’oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Infermi, sia i produttori della zona i quali si sono adoperati per garantirci disponibilità e qualità dei loro prodotti”.



Arop in questo periodo non si è mai fermata ed è sempre impegnata nel supporto dei piccoli pazienti e delle loro famiglie, che si trovano in una situazione di vulnerabilità maggiore rispetto ad altri soggetti.



“Molte famiglie già provate dalla malattia dei propri figli, in questo periodo sono messe a dura prova da questa pandemia che sta arrecando un danno anche dal punto di vista economico. – ha concluso Romagnoli - Un grazie di cuore in anticipo da parte di tutti noi per chi vorrà sostenerci anche questa volta!":



Sulla pagina Facebook dell’associazione è disponibile il catalogo per gli acquisti solidali. La Casa Accoglienza resta aperta per gli acquisti di Natale, sempre nel rispetto delle normative Anti – Covid. Per prenotazioni chiamare il numero 3519431360.