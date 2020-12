Incidente stradale in autostrada, sulla A14 arriva l’elisoccorso

Cronaca

| 12:36 - 22 Dicembre 2020



Tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto intorno alle 12 di oggi (martedì 22 dicembre), sull'autostrada A14 all'altezza di Cattolica. Due vetture si sono scontrate (ancora da ricostruire le cause dell'impatto): a bordo c'erano tre persone, tutte tre rimaste ferite, una in maniera più seria, trasferita all'ospedale di Cesena in elisoccorso. Gli altri due feriti sono stati trasportati all'ospedale di Riccione. Sul posto sono giunti l'elisoccorso, tre ambulanze e i mezzi dei vigili del fuoco. La polizia stradale si è occupata dei rilievi del sinistro. L'autostrada è rimasta chiusa, il traffico è andato in tilt e si sono create lunghe file di veicoli. Foto e video di Amato Ballante.