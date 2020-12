Tennis, passa la linea verde nel torneo nazionale Open di Natale del Tc Riccione

Sport

Riccione

| 12:03 - 22 Dicembre 2020

Cristian Capacci.

Brillano i giovani talenti romagnoli ed in particolare i portacolori di casa nel tabellone finale del 2° torneo nazionale Open di Natale, il memorial “Piero Serafini” (2.000 euro di montepremi) al Tennis Club Riccione. Dopo essersi qualificato passa il 1° turno nel main-draw, con tanto di “positivo”, Jacopo Antonelli (Tc Riccione), già al 4° turno il suo compagno di squadra Alessandro Marcantoni, in gran spolvero sui campi di casa, ottimi successi anche per Riccardo Ercolani e Christian Capacci del Tennis Villa Carpena, Edoardo Lanza Cariccio (Ct Zavaglia) e Mattia Ricci, allievo della Pro Tennis School al Gt Rivazzurra.



Tabellone finale, 1° turno: Jacopo Antonelli (3.1)-Leonardo Bertozzi (2.8) 4-6, 6-4, 10-8, Gianmarco Lasagni (2.8)-Tommaso Bonarota (3.1) 7-6 (1), 6-4, Flavio Bocci (2.8)-Matteo Peppucci (3.1) 6-1, 6-1.



2° turno: Ludovico Vaccari (2.8)-Raymi Paci (2.8) 6-3, 6-3, Gustavo Campagnoli (2.8)-Massimiliano Agnello (2.8) 6-1, 6-0, Riccardo Ercolani (3.2)-Leonardo Iemmi (2.8) 6-2, 7-5, Leonardo Galassi (3.1)-Mattia Barbarino (2.8) 7-6 (5), 6-0.



3° turno: Alessandro Marcantoni (2.8)-Manuel Schuett (2.6) 1-6, 6-3, 10-6, Sergio Badini (2.6)-Ludovico Vaccari (2.8) 2-6, 6-3, 10-7, Edoardo Lanza Cariccio (2.6)-Gustavo Campagnoli (2.8) 6-3, 6-4, Christian Capacci (2.7)-Samuel Zannoni (2.6) 6-4, 6-4, Mattia Ricci (2.6)-Leonardo Fabbri (2.7) 4-6, 6-3, 10-6.