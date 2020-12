In piazza a Novafeltria realizzata la casetta di Natale 

Attualità

Novafeltria

| 10:22 - 22 Dicembre 2020



Una casetta di babbo Natale, nonostante il Covid. E' stata realizzata ugualmente, per donare l'atmosfera natalizia alla cittadinanza, la casetta per i bambini a Novafeltria, a dispetto di ogni limitazione e cancellazione di appuntamenti per le feste. Premiata la perseveranza di un gruppo di volontari che aveva previsto l'iniziativa all'interno del tradizionale appuntamento natalizio. Inoltre in Piazza Vittorio Emanuele, accanto alla bella fontana, suggestive luci, figure stilizzate, una cassetta dove imbucare le lettere a Babbo Natale, una slitta con le renne che vola contro la luna d’argento.