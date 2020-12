Alla coppa Brema un buon piazzamento per i ragazzi del Garden di Rimini

Sport

Rimini

| 09:17 - 22 Dicembre 2020



Ultimo impegno dell’anno per la squadra agonistica della polisportiva Garden Rimini, scesa in vasca domenica 20 dicembre a Forli nella fase regionale della coppa Brema. Nella competizione sono stati ottenuti ottimi risconti cronometrici da parte di tutti i ragazzi e le ragazze della squadra, che hanno ottenuto diversi record personali.



Risultato di crescita della squadra maschile, che si posiziona tra le prime 16 squadre della regione (con il 15esimo posto). In miglioramento anche il punteggio della squadra femminile, che con Giorgia Genghini ottiene il momentaneo quarto miglior tempo in Italia tra le ragazze del suo anno, nei 100 farfalla con il tempo di 1’05”63. I tecnici Parmigiani e Delucca sono molto soddisfatti del rendimento dei ragazzi e del loro spirito di squadra, con atleti giovani dentro un percorso positivo ed in continua crescita.



La Coppa Brema è una manifestazione natatoria che pone come obiettivo un risultato non solo individuale ma di squadra, sommando un punteggio per ogni gara disputata, e concludendosi con la somma di questi punteggi per creare una classifica generale, sia maschile che femminile.