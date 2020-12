Calcio RSM, confermati i Ct delle Nazionali A e Under 21: Franco Varrella e Fabrizio Costantini

Sport

Repubblica San Marino

| 21:48 - 21 Dicembre 2020

Franco Varrella, ct della nazionale di San Marino (foto FSGC).

Un’importantissima decisione è stata assunta in seno all’ultimo Consiglio Federale: le Nazionali Under 21 e maggiore andranno avanti con i Commissari Tecnici attualmente in carica. Il mandato di Franco Varrella è stato prolungato per il 2021: sarà perciò ancora lui, salito sulla panchina più importante del Titano nel gennaio 2018, a guidare i Biancoazzurri nel percorso di qualificazione al Mondiale del 2022. Un percorso, quest’ultimo, che nell’arco del prossimo anno solare vedrà San Marino impegnato con Inghilterra (il 25 marzo il debutto a Wembley), Polonia, Ungheria, Albania e Andorra. Varrella prolungherà così un cammino personale – quello alla guida della Nazionale maggiore – che lo ha visto esordire in occasione della prima Nations League, e che nel corso di questi due anni gli ha permosso di toccare quota 22 presenze.

Era iniziata ben prima, invece, l’avventura di Fabrizio Costantini sulla panchina della Nazionale Under 21. L'allenatore sammarinese era stato nominato Commissario Tecnico nel febbraio 2017 e – incassata la seconda conferma – si appresta ad aprire il suo terzo ciclo alla guida dei Biancoazzurrini, che il prossimo 28 gennaio conosceranno i nomi delle avversarie da affrontare nelle prossime Qualificazioni Europee.

La scelta di confermare Varrella e Costantini nasce naturalmente dall’apprezzamento del buonissimo lavoro svolto dai due Commissari Tecnici nell’esercizio dei propri ruoli. Ad entrambi il Consiglio Federale della FSGC augura un buon lavoro alla guida delle Nazionali biancoazzurre, certo che sapranno continuare ad infondere ai propri calciatori i migliori insegnamenti etici e sportivi, onorando in ogni occasione la bandiera di San Marino