Sarà un Natale solidale con i panettoni artigianali di Rimini

Attualità

Rimini

| 15:11 - 21 Dicembre 2020

La consegna dei panettoni solidali.

Un Natale all’insegna della solidarietà verso le famiglie più in difficoltà. Questa mattina, a l’Artrov di piazzale Cesare Battisti, c’era anche la Vicesindaco di Rimini Gloria Lisi, per consegnare alle famiglie riminesi in difficoltà i panettoni e gli auguri per le feste natalizie. Un’iniziativa a cui hanno partecipato tantissime sigle dell’associazionismo e del volontariato riminese. Realtà che lavorano quotidianamente a stretto contatto con le situazioni più difficili del territorio, insieme a persone e famiglie che più di altre soffrono questo difficile periodo. Sono state proprio loro a individuarli e ad accompagnarli in piazzale Battisti. I panettoni artigianali riminesi de l’Artrov sono stati donati dalla Bluenext (rappresentata dal presidente Bonfiglio Mariotti).